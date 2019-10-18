В Нижнекамске на пять дней перекроют движение по улице Бызова
Там продолжается ремонт трубопроводов
Ограничение будет действовать вплоть до пятницы, 25 октябряФото: Андрей МИРЕЙКО
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В понедельник, 21 октября, в Нижнекамске частично перекроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Бызова в районе дома №15. Причина этого – продолжение ремонта трубопроводов.
Ограничение будет действовать вплоть до пятницы, 25 октября. Автомобилистов просят заранее продумывать свои маршруты и пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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