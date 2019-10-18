19 октября в Татарстане может пойти мокрый снег

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-18T16:00:20+03:00

Вместе с тем, в выходные в регионе будет облачно с прояснениями Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Днем столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла

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В субботу, 19 октября, в Татарстане местами пройдут небольшие дожди, и выпадет мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Вместе с тем, в выходные в регионе будет облачно с прояснениями. Днем 19 октября столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла, а ночью – от 0 до 5 градусов.

В воскресенье, 20 октября, ночью в регионе будет от +3 до -2 градусов, а днем – от +5 до +10.

ИСТОЧНИК KP.RU