2019-10-18T13:58:01+03:00
Спорт

«Ак Барс» завершил домашнюю серию победой над «Йокеритом» в овертайме

Счет матча – 4:3
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
В следующем матче «Ак Барс» 19 октября на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».В следующем матче «Ак Барс» 19 октября на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

17 октября «Ак Барс» завершил трехматчевую домашнюю серию победой над финским «Йокеритом» в овертайме со счётом 4:3.

Счет в игре уже на четвертой минуте открыл Джастин Азеведо. Затем преимущество казанцев увеличил Кирилл Петров. «Йокерит» ответил во втором отрезке, когда Брайан О’Нилл подставился под фол Петрова и заработал буллит – 1:2. Практически сразу гости забили вторую шайбу. Ближе к большому перерыву Петров оформил дубль. На первой минуте третьего периода О’Нилл снова забил. Итоговый счет установился в овертайме, в котором всё решил Михаил Фисенко – 4:3 в пользу казанцев.

− Думаю, в зачёт мы сегодня занесём первый период, где хорошо играли, но потом – мы, к сожалению, очень слабо сыграли третий период: наш вратарь и наши защитники держали нас в игре. Нам сегодня немного повезло. Ну и в овертайме – хороший гол. Таких игр будет много с сильными соперниками, – прокомментировал победу главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче «Ак Барс» 19 октября на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане бизнесмену, по чьей вине погибли два человека, дали 3,5 года колонии-поселения
Детский омбудсмен Татарстана приедет в Набережные Челны, чтобы обсудить конфликт родителей и учителей школы №55
С 29 октября из аэропорта Казани запускаются новые авиарейсы в Череповец
В Татарстане ВАЗ-2114 после ДТП с иномаркой разорвало на части: один человек погиб, двое пострадали
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
19 октября в Татарстане может пойти мокрый снег
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование дочери
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в спецформе с цитатой Тукая
Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Татарстана
К 8,5 годам колонии приговорили жителя Чувашии за убийство младшего брата
С начала 2019 года в Татарстане в два раза увеличилось число владельцев машино-мест
В Казани оштрафовали водителя, катавшего подруг в лифчиках в багажнике
В Йошкар-Оле ищут пропавшего 87-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи
В Новочебоксарске школу закрыли на карантин из-за массовой пневмонии у детей
В Татарстане создадут региональный фонд защиты обманутых дольщиков
ВТБ развивает сотрудничество с правительством Республики Татарстан
В Казани появится прямой выезд с улицы Аббасова на Мамадышский тракт
В Чувашии пенсионер погиб из-за курения в постели