«Ак Барс» завершил домашнюю серию победой над «Йокеритом» в овертайме

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-18T13:58:01+03:00

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17 октября «Ак Барс» завершил трехматчевую домашнюю серию победой над финским «Йокеритом» в овертайме со счётом 4:3.

Счет в игре уже на четвертой минуте открыл Джастин Азеведо. Затем преимущество казанцев увеличил Кирилл Петров. «Йокерит» ответил во втором отрезке, когда Брайан О’Нилл подставился под фол Петрова и заработал буллит – 1:2. Практически сразу гости забили вторую шайбу. Ближе к большому перерыву Петров оформил дубль. На первой минуте третьего периода О’Нилл снова забил. Итоговый счет установился в овертайме, в котором всё решил Михаил Фисенко – 4:3 в пользу казанцев.

− Думаю, в зачёт мы сегодня занесём первый период, где хорошо играли, но потом – мы, к сожалению, очень слабо сыграли третий период: наш вратарь и наши защитники держали нас в игре. Нам сегодня немного повезло. Ну и в овертайме – хороший гол. Таких игр будет много с сильными соперниками, – прокомментировал победу главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче «Ак Барс» 19 октября на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».

ИСТОЧНИК KP.RU