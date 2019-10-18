2019-10-18T14:11:20+03:00
Авто

С начала 2019 года в Татарстане в два раза увеличилось число владельцев машино-мест

Речь идет о местах, которые можно покупать и продавать
Алина ГАБДУЛИНА
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За последние 9 месяцев в республике было зарегистрировано 976 прав на проковочные местаЗа последние 9 месяцев в республике было зарегистрировано 976 прав на проковочные местаФото: Дмитрий БРУШКО
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С начала 2019 года в Татарстане число владельцев машино-мест увеличилось более чем в два раза - на 118%. Так, в республике было зарегистрировано 976 прав на парковку. Такие цифры называет управление Росреестра Татарстана.

Речь идет о самостоятельных объектах недвижимости, которые можно покупать и продавать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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