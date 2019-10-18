Администрация Чебоксар возьмет в кредит еще 345 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-18T19:06:38+03:00

Ранее местные власти опубликовал тендер на открытие двух кредитных линий почти на 600 миллионов рублей

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На сайте госзакупок появился очередной тендер на предоставление администрации Чебоксар трех кредитов. На этот раз город нуждается в 345 миллионах рублей. Напомним, ранее местные власти уже публиковал подобную заявку, но на большую сумму – почти 600 миллионов рублей.

На обслуживание новых кредитов Чебоксары готовы заплатить 55 миллионов рублей. Погасить задолженность город должен до 25 ноября 2021 года. Начальная процентная ставка каждого из кредитов составляет 8%.

Кредиторы будут выявлены посредством аукциона 28 октября, 30 октября и 1 ноября соответственно.

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Согласно техническим заданиям тендеров, за обслуживание двух кредитов Чувашия отдаст порядка 690 миллионов рублей, так как займы берутся под 7,667% (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU