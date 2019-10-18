2019-10-18T12:02:57+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с правительством Республики Татарстан

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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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18 октября в Казани прошла рабочая встреча заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. По ее результатам было подписано соглашение между банком и регионом о сотрудничестве в развитии жилищного строительства в Республике.

Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

В частности, совместные усилия будут сконцентрированы на реализации государственных программ в данной сфере и поддержке застройщиков в рамках нового законодательства с применением эскроу-счетов.

В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые вопросы финансирования значимых республиканских проектов, а также местных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

- Татарстан - один из наиболее динамично развивающихся регионов. ВТБ принимает активное участие в финансировании жилищного и коммерческого строительства республики, предлагает партнерам наиболее удобные и выгодные решения. Надежность банка-партнера является одной из главных составляющих успешной работы застройщика, особенно в рамках новых требований законодательства. Уверены, наш значительный опыт финансирования строительства позволит воплотить в жизнь многие значимые проекты и послужит дальнейшему развитию этой отрасли в республике, - прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

- На протяжении многих лет Татарстан успешно сотрудничает с ВТБ. Сегодня в республике действует 35 офисов в 8-ми городах. Стабильно высоким остается кредитный портфель корпоративного бизнеса. Банк успешно реализует совместные проекты с предприятиями машиностроения. Отрадно, что банк особое внимание уделяет работе с малым и средним бизнесом республики и участвует во всех программах господдержки. ВТБ успешно развивает программы кредитования физических лиц. При этом из 87 млрд рублей розничного кредитного портфеля, более 51 млрд рублей составляет ипотечный кредит. Сегодня каждая 3-я ипотека в Татарстане оформляется в ВТБ. Безусловно, новым направление развития стало участие в проектном финансировании жилищного строительства. Отрадно, что банком уже одобрено финансирование 11 проектов застройщиков республики на сумму более 5,7 млрд рублей, -прокомментировал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Кредитный портфель ВТБ в Республике Татарстан сегменте среднего и малого бизнеса за 9 месяцев 2019 года составил почти 38 млрд рублей. ВТБ участвует в федеральных государственных программах поддержки среднего и малого бизнеса, которые реализуются совместно с Министерством сельского хозяйства, Минпромторгом, Министерством экономического развития (в рамках «Программы 1764») и Корпорацией МСП. Кредитный портфель ВТБ в Республике Татарстан в рамках данных программ по итогам 9 месяцев 2019 года составляет 8,5 млрд рублей.

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