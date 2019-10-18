В Казани появится прямой выезд с улицы Аббасова на Мамадышский тракт

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-18T11:40:54+03:00

Его устройство должно закончиться к концу октября

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Стало известно, что скоро в Советском районе Казани появится прямой выезд с улицы Азата Аббасова на Мамадышский тракт. К концу октября текущего года там будет организован дополнительный перекресток.

- Таким образом, для жителей ЖК «Весна» появится возможность быстрого выезда в направлении проспекта Победы. Изменения вносятся по просьбе горожан, которые ранее жаловались в интернет-приемную Мэрии Казани и в социальные сети на неудобство организации дорожного движения и постоянные пробки на данном участке дороги, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Кроме того в Казани сейчас осуществляется перенос пешеходного перехода и остановки общественного транспорта за перекресток улице Рахлина и Мамадышского тракта в направлении развязки М7.

ИСТОЧНИК KP.RU