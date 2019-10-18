На содержание дорог в Чебоксарах готовы направить до 81,5 миллиона рублей
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок
Подрядчик будет выбран посредством аукциона 25 ноября текущего годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На содержание дорог в Чебоксарах из бюджета города могут выделить до 81,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнитель заявки будет обязан расчищать дорогу и тротуары от снега, убирать не только проезжую часть, но и остановки и их остекление, ремонтировать ограждения и проводить ямочный ремонт дорог, а также содержать подземные переходы.
Подрядчик будет выбран посредством аукциона 25 ноября текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU