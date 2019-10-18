В Марий Эл пьяный водитель вылетел в кювет и опрокинулся, госпитализированы двое
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября в 20.00 на 28 километре автодороги «Козьмодемьянск – Большой Сундырь» Горномарийского района республики. По предварительным данным, пьяный 42-летний водитель иномарки Mitsubishi не выбрал безопасную скорость - в тот час шел дождь, и не смог справиться с управлением автомобиля. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
- В результате аварии пострадали водитель и 37-летний пассажир автомашины Mitsubishi, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Пострадавшие с места происшествия доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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