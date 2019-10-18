В Йошкар-Оле мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-18T10:37:09+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября, в четверг, в 20.50 на третьем километре автодороги «Кузнецово – Русский Кукмор – Сурты» Йошкар-Олы. По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки Audi не учел погодные условия - шел дождь. Он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где его автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП пострадали водитель и 36-летняя женщина-пассажир автомашины Audi, оба пострадавших госпитализированы, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU