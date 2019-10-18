В Марий Эл спасатели ищут в озере тело пропавшего 16-летнего подростка
Розыск пропавшего еще 11 октября 16-летнего Сергея Петунина продолжается. Напомним, что подросток, проживавший в деревне Мельничные Памъялы Звениговского района, пропал из дома. В последний раз его видели 14 октября в поселке Морки Моркинского района республики. Позже на берегу местного озера нашли куртку и телефон Сергея.
По факту исчезновения молодого человека в СУ СКР Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
К розыску присоединились и водолазы Марийской аварийно-спасательной группы. Они исследуют дно озера, где нашли вещи подростка.
В Марий Эл разыскивают 16-летнего подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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