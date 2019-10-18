В Марий Эл спасатели ищут в озере тело пропавшего 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-18T09:55:25+03:00

По факту исчезновения Сергея Петунина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

Изменить размер текста: A A

Розыск пропавшего еще 11 октября 16-летнего Сергея Петунина продолжается. Напомним, что подросток, проживавший в деревне Мельничные Памъялы Звениговского района, пропал из дома. В последний раз его видели 14 октября в поселке Морки Моркинского района республики. Позже на берегу местного озера нашли куртку и телефон Сергея.

По факту исчезновения молодого человека в СУ СКР Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

К розыску присоединились и водолазы Марийской аварийно-спасательной группы. Они исследуют дно озера, где нашли вещи подростка.

В Марий Эл разыскивают 16-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU