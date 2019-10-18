В Казани Кристина Асмус презентует новый фильм "Текст"

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-18T09:33:28+03:00

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На российские экраны 24 октября выходит новый фильм режиссера Клима Шипенко по сценарию Дмитрия Глуховского "Текст". Это драматические триллер о судьбе 27-летнего Ильи Горюнова. Он семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека — его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

22 октября в Казань приедет исполнительница главной женской роли - актриса Кристина Асмус. Она презентует этот фильм и ответит на вопросы журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU