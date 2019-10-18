В Казани водитель на "зебре" сбил мать с 5-летней дочерью

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-18T09:00:06+03:00

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Наезд на двух пешеходов - 38-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь, произошел в четверг, 17 октября, в 20.10 на улице Гаврилова у дома №42. По предварительным данным, 38-летняя женщина с пятилетней дочерью переходила дорогу по "зебре", когда их на скорости сбила иномарка "Рено Логан". Легковушкой управлял 46-летний водитель.

- В результате наезда пострадавших госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

Девочка получили закрытый перелом бедра, у ее мамы состояние оценивается как тяжелое - у женщины диагностировали сочетанные травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на том же самом месте и в то же самое время - в 20.10, где 8 октября 22-летний водитель "Мерседеса" сбил семью из трех человек. Бабушка и дедушка получили травмы, а их пятилетний внук погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU