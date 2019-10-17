В Татарстане из-за хлопка с газового баллона погиб один человек
Накануне утром в Азнакаево около гаража, который бизнесмен снимает для хранения кислородных баллонов, произошел хлопок.
Прибывшие на место происшествия представители экстренных служб установили, что это был баллон с пока неустановленным газом. В результате хлопка пострадал находившийся рядом 67-летний мужчина.
С различными травмами его увезли в местную больницу, где, несмотря на все усилия врачей, он скончался. По данному факту проводится доследственная проверка.
- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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