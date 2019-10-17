2019-10-17T17:07:30+03:00
Экономика

Фонды ВТБ стали лидерами по привлечению средств

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Паевые фонды ВТБ Капитал Инвестиции возглавили рэнкинги российских ПИФ, подготовленные Investfunds по итогам 9 месяцев 2019 г. Они признаны лидерами по росту стоимости чистых активов, а также по минимальным инфраструктурным расходам.

ВТБ – Фонд Сбалансированный стал лидером среди российских ПИФ по объему привлеченных средств в январе-сентябре 2019 года. Стоимость чистых активов фонда выросла на 11 млрд рублей с начала года. Этот рост вдвое превышает показатели фонда, оказавшегося на втором месте. В топ-5 по росту вошли еще два фонда ВТБ: ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (+4,1 млрд рублей с начала года) и ВТБ – Фонд Акций (+3,2 млрд рублей) Всего в фонды ВТБ с начала года было привлечено более 30 млрд рублей, что составляет 82,4% от общего объема роста российского рынка. Продуктовая линейка ВТБ включает в себя 20 открытых ПИФ и четыре биржевых фонда.

ВТБ – Фонд Казначейский стал лидером среди российских открытых фондов по стоимости чистых активов. На 30 сентября СЧА фонда составляла 30,1 млрд рублей.

ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг признан фондом с наименьшими инфраструктурными расходами на российском рынке. Предельный размер расходов фонда составляет 0,5% годовых от СЧА. В топ-10 по минимальным расходам вошли еще три биржевых фонда ВТБ. Низкий порог входа, экспозиция на диверсифицированный портфель и минимальные затраты делают биржевые фонды ВТБ очень популярными среди клиентов. Пользователи инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» могут в любое время торгового дня самостоятельно покупать или продавать их.

- ВТБ предлагает широкую линейку фондов, покрывающих различные классы активов как на локальном, так и на международном рынках. Их пайщиками на сегодняшний момент являются более 53 тысяч клиентов, с начала года их количество увеличилось на 38%. Мы видим большой интерес рынка к фондам ВТБ. Стоимость чистых активов по ним за год выросла на 70% и превысила 70 млрд рублей. Мы и далее планируем активно развивать свой продуктовый портфель и надеемся на дальнейший рост по данному направлению, - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов.

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