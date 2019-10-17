Власти Чебоксар решили отказаться от Wi-Fi в городских троллейбусах
Пассажиры пользовались беспроводным интернетом с сентября 2017 года
В частности, Wi-Fi был в чебоксарских троллейбусах №1, 4, 20, 21 и 81Фото: Александр Новиков
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Администрация Чебоксар решила не продлевать услугу по раздаче WI-Fi в городских троллейбусах. Об этом журналистам рассказал замдиректора «Чебоксары-Телеком» Михаил Гоголев. Отмечается, что пользоваться беспроводным интернетом на ряде маршрутов пассажиры могли с сентября 2017 года.
В частности, Wi-Fi был в троллейбусах №1, 4, 20, 21 и 81.
ИСТОЧНИК KP.RU