Власти Чебоксар решили отказаться от Wi-Fi в городских троллейбусах

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-17T18:21:56+03:00

В частности, Wi-Fi был в чебоксарских троллейбусах №1, 4, 20, 21 и 81 Фото: Александр Новиков

Пассажиры пользовались беспроводным интернетом с сентября 2017 года

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Администрация Чебоксар решила не продлевать услугу по раздаче WI-Fi в городских троллейбусах. Об этом журналистам рассказал замдиректора «Чебоксары-Телеком» Михаил Гоголев. Отмечается, что пользоваться беспроводным интернетом на ряде маршрутов пассажиры могли с сентября 2017 года.

В частности, Wi-Fi был в троллейбусах №1, 4, 20, 21 и 81.

ИСТОЧНИК KP.RU