Лукерья, Паулина, Эсманур и Батыр: как еще казанцы называли своих детей на прошлой неделе

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-17T15:41:06+03:00

На свет за этот период в городе появилось 438 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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Как подсчитали в казанском ЗАГСе, на прошлой неделе официально было зарегистрировано появление на свет 438 детей. Из них 234 – это мальчики, а 204 – девочки.

Также был составлен и рейтинг самых популярных и редких имен, которыми казанца нарекали своих новорожденных детей.

Так, на прошлой неделе родители чаще всего давали им имена: Ясмина, София, Артем, Амир и Малика.

В топ самых редких на этот раз попали: Игнат, Лукерья, Федор, Паулина, Светлана, Эсманур, Нурсултан, Батыр, Саттар, Август и Милиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU