Лукерья, Паулина, Эсманур и Батыр: как еще казанцы называли своих детей на прошлой неделе
Как подсчитали в казанском ЗАГСе, на прошлой неделе официально было зарегистрировано появление на свет 438 детей. Из них 234 – это мальчики, а 204 – девочки.
Также был составлен и рейтинг самых популярных и редких имен, которыми казанца нарекали своих новорожденных детей.
Так, на прошлой неделе родители чаще всего давали им имена: Ясмина, София, Артем, Амир и Малика.
В топ самых редких на этот раз попали: Игнат, Лукерья, Федор, Паулина, Светлана, Эсманур, Нурсултан, Батыр, Саттар, Август и Милиса.
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ИСТОЧНИК KP.RU