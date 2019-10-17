УНИКС одержал первую победу в Еврокубке
УНИКС на выезде одержал первую победу в Еврокубке над французским «Нантером».
Свою первую в истории встречу с «Нантером» УНИКС начал в следующем составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Евгений Колесников, Костас Каймакоглу.
Первую четверть французы выиграли с большим преимуществом. Во втором отрезке УНИКС показал совсем другой баскетбол и на большой перерыв команды ушли при ничейном счете – 44:44.
В третьей четверти пошли «качели»: то одна команда уходила вперед на одно-два очка, то друга. В итоге все решилось в концовке: победа УНИКСа со счетом 94:92.
В следующем матче в Единой лиге ВТБ УНИКС 19 октября в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубань», начало в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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