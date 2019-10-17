2019-10-17T17:38:54+03:00
Спорт

УНИКС одержал первую победу в Еврокубке

Матч закончился со счетом 92:94
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
В следующем матче УНИКС 19 октября в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубань».В следующем матче УНИКС 19 октября в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубань».Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

УНИКС на выезде одержал первую победу в Еврокубке над французским «Нантером».

Свою первую в истории встречу с «Нантером» УНИКС начал в следующем составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Евгений Колесников, Костас Каймакоглу.

Первую четверть французы выиграли с большим преимуществом. Во втором отрезке УНИКС показал совсем другой баскетбол и на большой перерыв команды ушли при ничейном счете – 44:44.

В третьей четверти пошли «качели»: то одна команда уходила вперед на одно-два очка, то друга. В итоге все решилось в концовке: победа УНИКСа со счетом 94:92.

В следующем матче в Единой лиге ВТБ УНИКС 19 октября в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубань», начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане из-за хлопка с газового баллона погиб один человек
Форвард «Ак Барса» о рождении сына: Мы долго ждали, наконец-то это случилось
Фонды ВТБ стали лидерами по привлечению средств
В Марий Эл 18-летний парень устроил массовое ДТП с пятью пострадавшими
Сотрудника КАМАЗа разобрали конвейер сборки двигателей ради челенджа
Тренер «Ак Барса» об игре с «Йокеритом»: Нам нужно контролировать шайбу, стараться оказывать давление
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Лукерья, Паулина, Эсманур и Батыр: как еще казанцы называли своих детей на прошлой неделе
За 9 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 228,3 миллиарда рублей
В Казани улице Театральная предлагают дать имя Владимира Путина
МВД Татарстана прокомментировало информацию о похищении человека в центре Казани
Жителя Чувашии, смертельно ранившего ножом подругу в пах, приговорили к колонии строгого режима
В Казани в честь актера театра и кино Шауката Биктемирова назовут одну из улиц
В Казани сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в яму
Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал реставрацию ТРК «Кольцо» в Казани
Биометрия в повседневной жизни: участники Finopolis купили «по лицу» более 60 литров кофе
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом возросло до 31 человека
Ринат Раимджанов, расстрелявший в центре Казани директора ломбарда, приговорен к 19 годам колонии
Таможенники Татарстана обнаружили шпионские лампы из Китая
В 2019 году в Казани Роспотребнадзор временно закрыл шесть кальянных
В эту пятницу в четырех районах Казани не будет света
В Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Убийство" из-за пропажи 16-летнего подростока
В Чебоксарах из-за запаха газа эвакуировали жильцом многоэтажки
В Марий Эл неопытный водитель устроил аварию с тремя автомобилями и пяттю пострадавшими
В Казани обновленный волонтерами "Том Сойер Фест" подключили к коммунальным сетям