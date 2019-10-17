УНИКС одержал первую победу в Еврокубке

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-17T17:38:54+03:00

В следующем матче УНИКС 19 октября в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубань». Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

УНИКС на выезде одержал первую победу в Еврокубке над французским «Нантером».

Свою первую в истории встречу с «Нантером» УНИКС начал в следующем составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Евгений Колесников, Костас Каймакоглу.

Первую четверть французы выиграли с большим преимуществом. Во втором отрезке УНИКС показал совсем другой баскетбол и на большой перерыв команды ушли при ничейном счете – 44:44.

В третьей четверти пошли «качели»: то одна команда уходила вперед на одно-два очка, то друга. В итоге все решилось в концовке: победа УНИКСа со счетом 94:92.

В следующем матче в Единой лиге ВТБ УНИКС 19 октября в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубань», начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU