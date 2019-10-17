2019-10-17T19:27:04+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле две пенсионерки пострадали в результате резкого торможения троллейбуса

Женщины были госпитализированы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Инцидент произошел накануне утром на улице ВоскресенскойИнцидент произошел накануне утром на улице Воскресенской
Изменить размер текста:

Утром в среду, 16 октября, в Йошкар-Оле на улице Воскресенской в результате падения в салоне троллейбуса пострадали пенсионерки 69-ти и 63-х лет. По предварительным данным, водитель общественного транспорта слишком резко затормозил при включении на перекрестке «красного» сигнала светофора.

Пассажирки были доставлены в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чебоксарах троллейбус врезался в столб: пострадал 31 человек

По неизвестной пока причине общественный транспорт на скорости врезалась в фонарный столб. Сила удара была такова, что передняя часть троллейбуса была буквально разорвана. Пассажиры, не удержавшись, попадали на пол (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани в четвертый раз пройдет неделя турецкого кино
Татарстанец, убивший подругу за то, что та заразила его ВИЧ, приговорен к 11 годам колонии
В Чувашии чиновников все же застрахуют от несчастных случаев на работе за счет бюджета
К концу 2020 года в Марий Эл не останется обманутых дольщиков
В Набережных Челнах задержали мужчину, пугавшего прохожих пластмассовым пистолетом
Власти Чебоксар решили отказаться от Wi-Fi в городских троллейбусах
В Татарстане из-за хлопка с газового баллона погиб один человек
УНИКС одержал первую победу в Еврокубке
Форвард «Ак Барса» о рождении сына: Мы долго ждали, наконец-то это случилось
Фонды ВТБ стали лидерами по привлечению средств
В Марий Эл 18-летний парень устроил массовое ДТП с пятью пострадавшими
Сотрудника КАМАЗа разобрали конвейер сборки двигателей ради челенджа