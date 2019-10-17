В Йошкар-Оле две пенсионерки пострадали в результате резкого торможения троллейбуса
Утром в среду, 16 октября, в Йошкар-Оле на улице Воскресенской в результате падения в салоне троллейбуса пострадали пенсионерки 69-ти и 63-х лет. По предварительным данным, водитель общественного транспорта слишком резко затормозил при включении на перекрестке «красного» сигнала светофора.
Пассажирки были доставлены в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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