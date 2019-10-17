В Йошкар-Оле две пенсионерки пострадали в результате резкого торможения троллейбуса

СЕГОДНЯ 19:27 2019-10-17T19:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 16 октября, в Йошкар-Оле на улице Воскресенской в результате падения в салоне троллейбуса пострадали пенсионерки 69-ти и 63-х лет. По предварительным данным, водитель общественного транспорта слишком резко затормозил при включении на перекрестке «красного» сигнала светофора.

Пассажирки были доставлены в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чебоксарах троллейбус врезался в столб: пострадал 31 человек

По неизвестной пока причине общественный транспорт на скорости врезалась в фонарный столб. Сила удара была такова, что передняя часть троллейбуса была буквально разорвана. Пассажиры, не удержавшись, попадали на пол (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU