2019-10-17T16:14:55+03:00
Спорт

Тренер «Ак Барса» об игре с «Йокеритом»: Нам нужно контролировать шайбу, стараться оказывать давление

Матч начнется 17 октября в 19.00
Наиля ГАЛИМОВА
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«Ак Барс» завершает очередную домашнюю серию.«Ак Барс» завершает очередную домашнюю серию.Фото: Алина НИЗАМОВА
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17 октября «Ак Барс» завершает очередную домашнюю серию игрой с «Йокеритом». Начало матча назначено на 19.00. Перед приездом в Казань финские хоккеисты одержали 6 побед подряд и сейчас идут в середине турнирной таблицы «Запада». «Барсы» же возглавляют «Восток».

Перед игрой тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал, как казанцам нужно действовать.

− «Йокерит» хорошая, крепкая команда, обладающая своим стилем. В составе играют очень крепкие мастеровитые игроки. Они хорошо реализуют броски и наказывают за ошибки. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, стараться владеть инициативой, контролировать шайбу, стараться оказывать давление на соперника и быть дисциплинированными в этой игре, – передает слова тренера пресс-служба клуба.

На вопрос: «Какие изменения в составе сегодня произойдут?», Перов ответил: «Перемены будут, но какие – расскажем перед игрой»

ИСТОЧНИК KP.RU

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