МВД Татарстана прокомментировало информацию о похищении человека в центре Казани

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-17T14:39:14+03:00

Информацию о якобы похищении человека подхватили не только соцсети, но и ряд местных СМИ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Весь этот переполох в ряде казанских СМИ и соцсетей оказался результатом рядовых учений по линии ГИБДД Татарстана.

Сообщалось, что в этот четверг посреди бела дня в центре города, около Дворца земледельцев, неизвестные насильно усадили некого мужчину в автомобиль Mercedes E200 серебристого цвета и увезли его в неизвестном направлении.

После говорилось, что из-за этого в Казани был объявлен план «Перехват», мол, началась полицейская погоня. Машину якобы остановили и освободили похищенного. Но все это, к счастью, оказалось учениями.

- Похищения человека не было, учебная вводная по линии ГИБДД, - официально объявили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU