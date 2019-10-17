МВД Татарстана прокомментировало информацию о похищении человека в центре Казани
Весь этот переполох в ряде казанских СМИ и соцсетей оказался результатом рядовых учений по линии ГИБДД Татарстана.
Сообщалось, что в этот четверг посреди бела дня в центре города, около Дворца земледельцев, неизвестные насильно усадили некого мужчину в автомобиль Mercedes E200 серебристого цвета и увезли его в неизвестном направлении.
После говорилось, что из-за этого в Казани был объявлен план «Перехват», мол, началась полицейская погоня. Машину якобы остановили и освободили похищенного. Но все это, к счастью, оказалось учениями.
- Похищения человека не было, учебная вводная по линии ГИБДД, - официально объявили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU