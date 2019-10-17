2019-10-17T19:46:09+03:00
Общество

В Чувашии чиновников все же застрахуют от несчастных случаев на работе за счет бюджета

Ежегодно на эти цели будет выделяться почти по 2 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о чиновниках, которые работают в региональных министерствах и в аппарате Госсовета республикиРечь идет о чиновниках, которые работают в региональных министерствах и в аппарате Госсовета республикиФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал закон об обязательном страховании госслужащих от несчастных случаев. С 2020-го на эти цели из бюджета республики ежегодно будет выделяться более 1,9 миллиона рублей.

Речь идет о чиновниках, которые работают в региональных министерствах (в том числе Госслужбе по тарифам, Госветслужбе, Госжилинспекции, Гостехнадзоре и Полпредстве Чувашии при Президенте России), также в аппарате Госсовета республики. Муниципальные служащие и госслужащие федеральных органов власти же страховаться пока не будут.

Напомним, выплаты чиновники будут получать в четырех случаях:

1. смерти в период прохождения гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения вследствие увечья или заболевания, полученных ранее на службе;

2. установлении инвалидности в период прохождения гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения вследствие увечья или заболевания, полученных ранее на службе;

3. получении в период прохождения гражданской службы увечья;

4. получении заболевания, явившегося основанием для расторжения служебного контракта по инициативе работодателя с освобождением от должности и увольнением по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением и не связанного с установлением инвалидности.

В частности, в случае смерти семья чиновника получит 75 его окладов, инвалиду I группы выплатят – 50 окладов, инвалиду II группы – 35 окладов, инвалиду III группы – 30 окладов. В случае тяжелого увечья страховка составляет 20 окладов, легкого увечья – 5 окладов, получения заболевания, явившегося основанием для расторжения контракта – 25 окладов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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