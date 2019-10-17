Жителя Чувашии, смертельно ранившего ножом подругу в пах, приговорили к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-17T14:47:52+03:00

Мужчина уже до этого пять раз привлекался к уголовной ответственности

Изменить размер текста: A A

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей – виновным в этом признали 41-летнего жителя Канаша.

Так, было доказано на суде, вечером 30 июня текущего года у себя дома мужчина выпивал со своей 33-летней избранницей. Во время застолья между сожителями вспыхнула пьяная ссора.

В ходе конфликта осужденный схватился за нож и один раз ударил им женщину в паховую область. Лезвие при этом повредило правую бедренную артерию, и потерпевшая вскоре скончалась на месте преступления.

- В итоге суд приговорил мужчину к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

Отмечается, что до этого мужчина пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет непогашенную судимость за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU