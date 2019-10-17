В Казани улице Театральная предлагают дать имя Владимира Путина

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-17T15:02:01+03:00

Сейчас петицию о переименовании подписали чуть более 100 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местные власти отмечают, что эту идею можно будет обсудить, если ее поддержит общественность

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В интернете Марат Халиков создал петицию о переименовании улицы Театральной в Казани в улицу Владимира Путина. Свое предложение мужчина адресовал президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

- В честь президента России Владимира Путина названы улицы, проспекты по всей стране и даже горные пики за ее пределами. В Казани есть улица, которая носит имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но нет места, которое бы увековечивало имя президента нашей страны, так много сделавшего для развития и процветания нашего государства. Он выделил деньги на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии, - пишет Марат Халиков.

Для переименования мужчина выбрал улицу Театральная, потому что она находится в центре Казани и в непосредственной близости от Кабмина Татарстана, да к тому же не носит имени другого известного человека.

На все это официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на очередном брифинге с журналистами сообщила, что правительство Татарстана пока не слышало о данной петиции. Однако данную идею можно будет обсудить при поддержке общественности.

- Вы наверняка неоднократно слышали о том, что, принимая подобные решения, Рустам Нургалиевич (Минниханов – Ред.) всегда ориентируется на одно – инициатива должна всегда исходить от людей. Посмотрим, во что вырастит эта петиция и насколько она будет поддержана, - отметила Галимова.

Сейчас идею Марата Халикова поддержали чуть более 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU