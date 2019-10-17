2019-10-17T14:06:01+03:00
Общество

В Казани в честь актера театра и кино Шауката Биктемирова назовут одну из улиц

Соответствующая табличка с его именем появится в Советском районе города
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
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Согласно подписанному постановлению в Исполкоме Казани, в столице Татарстана одну из улиц назовут в честь народного артиста СССР, советского татарского актера театра и кино Шауката Биктемирова.

Она будет новая и расположится в Советском районе города. Соответствующая табличка с ее наименованием будет сделана на русском и татарском языке: «улица Шауката Биктемирова – Ш к т Биктимеров урамы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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