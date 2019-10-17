В Казани в честь актера театра и кино Шауката Биктемирова назовут одну из улиц
Соответствующая табличка с его именем появится в Советском районе города
Фото: Рамиль ГАЛИ
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Согласно подписанному постановлению в Исполкоме Казани, в столице Татарстана одну из улиц назовут в честь народного артиста СССР, советского татарского актера театра и кино Шауката Биктемирова.
Она будет новая и расположится в Советском районе города. Соответствующая табличка с ее наименованием будет сделана на русском и татарском языке: «улица Шауката Биктемирова – Ш к т Биктимеров урамы».
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ИСТОЧНИК KP.RU