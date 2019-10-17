Сотрудника КАМАЗа разобрали конвейер сборки двигателей ради челенджа

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-17T16:37:20+03:00

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К мировому челленжду #TetrisChallenge присоединились сотрудники автозавода КАМАЗ, подразделения, где собирают двигатели. Они разобрали конвейер сборки двигателя Р6. На фотографии, выложенной в соцсетях, они запечатлели непосредственно тот самый агрегат, его детали.

Рядом легли сотрудники предприятия, собирающие мотор на заводе двигателей: Ильдар Зиганшин, Ильнур Галиуллин, Гульнара Мифтахова и Полина Твёрдая.

Напомним, что первыми запустили челлендж сотрудники полиции Цюриха. С тех пор в соцсети выкладывают фотографии мест работы с содержимым, которое находится в автомобилях или в кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU