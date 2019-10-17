Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал реставрацию ТРК «Кольцо» в Казани

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-17T13:49:43+03:00

По его мнению, здание должно быть максимально быть похожим на то, каким оно было изначально

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Стало известно, что думает президент Татарстана Рустам Минниханов о грядущей реконструкции ТРК «Кольцо» в Казани. Об этом журналистам в этот четверг на брифинге рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Как оказалось, Рустам Минниханов видел все варианты реконструкции комплекса. В том числе, проект победителей конкурса – московского архитектурного бюро. Глава республики поддержал идею объемного пространственного решения.

Вместе с тем он считает, что новое здание «Кольца» должно быть максимально похожим на то, каким оно было изначально со дня постройки. Первоначальный вариант здания гармонично смотрелся в историческом центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU