Ринат Раимджанов, расстрелявший в центре Казани директора ломбарда, приговорен к 19 годам колонии
В Верховном суде Татарстана огласили приговор бывшему члену ОПГ «Тукаевские» 56-летнему Ринату Раимджанову.
Фото: Из материалов пресс-служб
Его признали виновным в убийстве и покушении на него, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.
Напомним, вечером 25 декабря 2018 года в центре Казани на улице Островского Раимджанов подошел к стоящему автомобилю Nissan Teana и выстрелил из пистолета системы «Токарева» в водительское окно.
Пуля попала в плечо автовладельца – директора местного ломбарда. Раненный мужчина выскочил из салона и попытался обезоружить стрелка, однако получил еще одну пулю, на этот раз в голову.
На помощь ему кинулся его приятель, который находился в той самой иномарке. Но также был ранен Раимджановым. Осужденный три раза выстрелил мужчине в живот и бедро. Нападавший после этого поспешил скрыться.
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В итоге директор ломбарда от полученных ранений скончался в больнице, а его приятелю удалось выжить. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Раимджанова объявили в розыск.
- Было установлено, что в октябре 2017 года в Казани участники ОПГ «Тукаевские» совершили на Раимджанова нападение. Вот он и пришел к выводу, что к этому может быть причастен его 35-летний знакомый - директор ломбарда, также бывший участник группировки «Тукаевские». Раимджанов решил убить его, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
В ходе следствия также выяснилось, что не прошло двух дней после расстрела, как осужденный позвонил еще одному бизнесмену и потребовал с него 200 тысяч рублей. При этом серьезность своих намерений он подкреплял информацией о недавней расправе над директором ломбарда.
- В итоге суд приговорил Раимджанова к 19 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, было удовлетворено заявление прокурора Татарстана о взыскании с него затрат на лечение потерпевшего в размере свыше 190 тысяч рублей в пользу Фонда обязательного медицинского страхования республики. Данный приговор пока в законную силу не вступил, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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