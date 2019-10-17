Ринат Раимджанов, расстрелявший в центре Казани директора ломбарда, приговорен к 19 годам колонии

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-17T13:03:52+03:00

На защиту погибшего встал его приятель, но также был ранен [фото, видео]

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В Верховном суде Татарстана огласили приговор бывшему члену ОПГ «Тукаевские» 56-летнему Ринату Раимджанову.

Фото: Из материалов пресс-служб

Его признали виновным в убийстве и покушении на него, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Напомним, вечером 25 декабря 2018 года в центре Казани на улице Островского Раимджанов подошел к стоящему автомобилю Nissan Teana и выстрелил из пистолета системы «Токарева» в водительское окно.

Пуля попала в плечо автовладельца – директора местного ломбарда. Раненный мужчина выскочил из салона и попытался обезоружить стрелка, однако получил еще одну пулю, на этот раз в голову.

На помощь ему кинулся его приятель, который находился в той самой иномарке. Но также был ранен Раимджановым. Осужденный три раза выстрелил мужчине в живот и бедро. Нападавший после этого поспешил скрыться.

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В итоге директор ломбарда от полученных ранений скончался в больнице, а его приятелю удалось выжить. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Раимджанова объявили в розыск.

- Было установлено, что в октябре 2017 года в Казани участники ОПГ «Тукаевские» совершили на Раимджанова нападение. Вот он и пришел к выводу, что к этому может быть причастен его 35-летний знакомый - директор ломбарда, также бывший участник группировки «Тукаевские». Раимджанов решил убить его, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В ходе следствия также выяснилось, что не прошло двух дней после расстрела, как осужденный позвонил еще одному бизнесмену и потребовал с него 200 тысяч рублей. При этом серьезность своих намерений он подкреплял информацией о недавней расправе над директором ломбарда.

- В итоге суд приговорил Раимджанова к 19 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, было удовлетворено заявление прокурора Татарстана о взыскании с него затрат на лечение потерпевшего в размере свыше 190 тысяч рублей в пользу Фонда обязательного медицинского страхования республики. Данный приговор пока в законную силу не вступил, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU