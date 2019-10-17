Таможенники Татарстана обнаружили шпионские лампы из Китая
Во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, прибывших из Китая в Казани, сотрудники Татарстанской таможни обнаружили в двух посылках подозрительные светодиодные лампы. Светильники оказались непростыми - в них была встроена система видео- и звукозаписи.
- Эти предметы направлены на экспертизу для подтверждения их отнесения к категории специальных технических средств негласного получения информации, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.
Вот такие лампы пришли из КитаяФото: Из материалов пресс-службы
Всего с начала 2019 года на Казанском почтовом таможенном посту зафиксирован 21 случай выявления предметов, предназначенных для негласного получения информации или попросту "шпионских". Среди них как авторучки, так и очки, и лампочки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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