2019-10-17T12:03:51+03:00
Общество

В 2019 году в Казани Роспотребнадзор временно закрыл шесть кальянных

Также управление проверило 867 точек по продаже табачной продукции в республике
Алина ГАБДУЛИНА
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Вентиляционные системы этих заведений не соответствовали установленным требованиям.Вентиляционные системы этих заведений не соответствовали установленным требованиям.Фото: Александр АБРАМОВ
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С начала 2019 года Роспотребнадзор Татарстана проверил 867 точек по продаже табачной продукции. В них было выявлено 355 нарушений. Так, к ответственности был привлечен 321 правонарушитель: 92 юридических лица, 218 должностных лица и 11 граждан. Общая сумма штрафов превысила 3,7 миллиона рублей.

Также известно, что из-за жалоб граждан была временно приостановлена деятельность 6 кальянных в Казани.

- Вентиляционные системы заведений не соответствовали требованиям установленным сроком от 10 до 90 суток, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Ведомство также отмечает, что порядка 130 человек в республике было привлечено к ответственности за курение в запрещенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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