В 2019 году в Казани Роспотребнадзор временно закрыл шесть кальянных
С начала 2019 года Роспотребнадзор Татарстана проверил 867 точек по продаже табачной продукции. В них было выявлено 355 нарушений. Так, к ответственности был привлечен 321 правонарушитель: 92 юридических лица, 218 должностных лица и 11 граждан. Общая сумма штрафов превысила 3,7 миллиона рублей.
Также известно, что из-за жалоб граждан была временно приостановлена деятельность 6 кальянных в Казани.
- Вентиляционные системы заведений не соответствовали требованиям установленным сроком от 10 до 90 суток, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.
Ведомство также отмечает, что порядка 130 человек в республике было привлечено к ответственности за курение в запрещенных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU