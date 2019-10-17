2019-10-17T11:50:00+03:00
Общество

В эту пятницу в четырех районах Казани не будет света

Отключение связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Свет начнут отключать с 8.00.Свет начнут отключать с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Так, в эту пятницу, 18 октября, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: ул.Груздева, 4, ул.Достоевского,35/10, ул.Чехова, 8/2.

С 9.00 до 13.00 электричество пропадет в Ново-Савиновском районе: ул.Короленко 32, 33б (детсад №306), 35, 35а, пр.Ямашева, 30, 32.

Также света не будет и в Приволжском районе - с 8.00 до 18.00 по адресам: ул.Хусаина Мавлютова, 3 (Международная школа), ул.Братьев Касимовых, 42, 44, 46 ,48, 50, 52 (лицей №83), ул.Гарифьянова, 25, 34, 36, 38, 40, 42, ул.Камая, 3, 5, 7, ул.Карбышева, 35, 47/1.

А с 8.00 до 18.00 отключение запланировано в поселке Отары Приволжского района по улицам: 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Озерная, Приволжская, Придорожная, Поперечно-Отарская.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе: ул.Гвардейская, 20, ул.Академика Губкина, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8, 10, ул.Космонавтов, 1, 2, 3, 5, 6, Сибирский тракт, 4, ул.Кирпичникова, 12, 12/1, 12/2. На это же время отключат дома и в поселке Константиновка по адресам: ул.Казанская, 37-107, а также в садоводческих некоммерческих товариществах «Восход-1», «Рассвет», «Светлый плес» поселка Кульсеитово.

В Советском районе с 9.00 до 18.00 обесточат дома в поселке Чебакса по улицам: Фариза Алиева, Дорожная, Заводская, Кирсанова, Михайлова, Мурзаханова, Посадочная, Современников, Соколова, Спортивная, Чепуренко.

С 8.00 до 18.00 света не будет и в домах поселка Вознесенское по улицам Вишневая, Грачиная, Дуслар, Нардуган, Парканат, Праздничный, Радужная, Старательный, Тузганак, Туманная, Якташлар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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