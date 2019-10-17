2019-10-17T13:56:54+03:00
Происшествия

В Казани сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в яму

Лика ИСАЕВА
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Фото: Global Look PressФото: Global Look Press
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Сообщение о том, что в Казани в глубокую яму провалилась собака, поступило по телефону "112" во вторник, 16 октября, в 12.00. Очевидцы сообщили, что возле дома №100 по улице Восстания попавший в ловушку пес сильно лает и его необходимо достать.

На место выехали сотрудники МЧС Татарстана.

Уже в 14.05 спасатели смогли извлечь животное из труднодоступного места, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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