2019-10-17T12:18:28+03:00
Происшествия

В Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Убийство" из-за пропажи 16-летнего подростока

В последний раз его видели 14 октября в поселке Мрки Моркинского района республики [фото]
Лика ИСАЕВА
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство"Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство"
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Следователи СУ СКР Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту безвестного исчезновения 16-летнего жителя Звениговского района республики Сергея Петунина.

В последний раз подростка видели 14 октября в поселке Морки Моркинского района. Он был одет в темно-зеленую парку, черные джинсы и черные кроссовки. Рост попавшего 148 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, а волосы русые.

Сергея Петунина разыскивают с 14 октября

Сергея Петунина разыскивают с 14 октября

- Уголовное дело возбуждено в целях проведения необходимых следственных действий, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на поиск пропавшего и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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