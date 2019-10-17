В Чебоксарах из-за запаха газа эвакуировали жильцом многоэтажки
Рано утром по телефону "112" поступило сообщение, что жильцы десятого этажа дома 15 корпус 1 по улице Дементьева в Чебоксарах услышали запах газа.
На место ЧП немедленно прибыли все экстренные службы города - медики, полицейские, МЧС и сотрудники газовой службы. Всех жильцов дома эвакуировали.
На время проведения обследование в доме отключили газ, сообщают "cheb.media".
Местные жители сделали предположение, что запах мог идти от строящегося рядом детского садика, где газовики проводят плановые работы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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