2019-10-17T10:56:13+03:00
Происшествия

В Чебоксарах из-за запаха газа эвакуировали жильцом многоэтажки

На месте ЧП работают все спецслужбы города
Лика ИСАЕВА
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Рано утром по телефону "112" поступило сообщение, что жильцы десятого этажа дома 15 корпус 1 по улице Дементьева в Чебоксарах услышали запах газа.

На место ЧП немедленно прибыли все экстренные службы города - медики, полицейские, МЧС и сотрудники газовой службы. Всех жильцов дома эвакуировали.

На время проведения обследование в доме отключили газ, сообщают "cheb.media".

Местные жители сделали предположение, что запах мог идти от строящегося рядом детского садика, где газовики проводят плановые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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