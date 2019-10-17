В Казани обновленный волонтерами "Том Сойер Фест" подключили к коммунальным сетям

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-17T10:11:34+03:00

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Хорошая новость - благодаря волонтерам и фестивалю восстановления исторической среды Казани “Том Сойер Фест” в дом на улице Калинина, 12, провели городские коммуникации. С момента постройки жители были вынуждены ходить за водой на колонку.

- В течение октября ответственные за работы прокладывали трубы для подключения в дом водопровода и канализации, - сообщили в пресс-службе фестиваля. - Теперь, после разведения коммуникаций по квартирам, городские удобства будут доступны всем жителям дома. Работы по проведению сетей велись с начала лета.

Напомним, что дом на Калинина,12 — первый объект в российском «Том Сойер Фесте», которому фестиваль помог подключить городские коммуникации. Благодаря волонтерам у дома появились новые наличники, были восстановлены утраченные элементы декора и укреплены венцы, а фасад был окрашен в насыщенный красный цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU