В Казани легковушка сбила на "зебре" 6-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-17T09:31:07+03:00

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Наезд на шестилетнего ребенка произошел 16 октября в 19.20 в Приволжском районе столицы Татарстана возле дома 17Е по улице Мавлютова. По предварительным данным, 22-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения - при повороте направо по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу пешеходам.

В результате произошел наезд на шестилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок шел в сопровождении взрослого.

- В результате ДТП ребенок получил травму ноги, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - На место наезда вызывали медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU