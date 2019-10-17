2019-10-17T09:31:07+03:00
Происшествия

В Казани легковушка сбила на "зебре" 6-летнего мальчика

На место аварии вызвали "скорую"
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали медиковНа место аварии вызывали медиков
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Наезд на шестилетнего ребенка произошел 16 октября в 19.20 в Приволжском районе столицы Татарстана возле дома 17Е по улице Мавлютова. По предварительным данным, 22-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения - при повороте направо по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу пешеходам.

В результате произошел наезд на шестилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок шел в сопровождении взрослого.

- В результате ДТП ребенок получил травму ноги, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - На место наезда вызывали медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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