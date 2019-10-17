В Татарстане ЧП на железной дороге: с рельс сошли два вагона с пшеницей

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-17T09:49:36+03:00

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ЧП произошло 16 октября в 23.40 в Нурлатском районе республики. Там с рельс сошли два вагона грузового поезда, направлявшегося на Нурлатский элеватор. В вагонах была пшеница.

Происшествие произошло на отрезке пути "Станция Нурлат - "Нурлатский элеватор", сообщили в МЧС Татарстана. В этом происшествии никто не пострадал. Вагоны не опрокинулись. На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Прибывшие на место сотрудники железной дороги выяснили, что произошел сход трех колесных пар под вагонами.

ИСТОЧНИК KP.RU