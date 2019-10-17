2019-10-17T08:32:34+03:00
Общество

В Казани приставы арестовали автокран

Только это заставило фирму-должника вернуть долги
Лика ИСАЕВА
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Приставы арестовали кранПриставы арестовали кран
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Одно из предприятий Московского района столицы Татарстана задолжало нескольким организациям. Общая сумма составила более 357 тысяч рублей. Руководство компании не спешило добровольно погасить свои долги, и приставы пошли на принудительные меры - они решили наложить арест на автокран, который принадлежит должникам.

Судебный пристав составил акт описи и ареста на автомобильный кран, опечатал его. Руководство фирмы предупредили, что если в течение 10 дней свои долги они не погасят, то кран будет выставлен на продажу. Чтобы не допустить принудительной реализации имущества, компания погасила долг в полном объеме. За то, что должник сам добровольно не погасил свои долги, за каждое возбужденное исполнительное производство компании был выписан исполнительский сбор. Его общая сумма составила 140 тысяч рублей, которую фирме также пришлось заплатить в полном объеме.

- Денежные средства уже перечислены взыскателям, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. - Исполнительное производство окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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