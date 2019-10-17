В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Zомбилэнд: Контрольный Выстрел"

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-17T08:05:57+03:00

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Уже 24 октября на российские экраны выходит продолжение истории про охотников на зомби "Zомбилэнд". В новом фильме от режиссера "Венома" Рубена Фляйшера и продюсеров "Дэдпула" Ретта Риза и Пола Верника беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

Фильм выходит в прокат с пометкой 18+. Напоминаем, что контролеры кинотеатров получили законное право требовать предъявление паспорта зрителя, в праве доступа которого на фильм с возрастным ограничением они сомневаются.

ИСТОЧНИК KP.RU