В Чебоксарах из-за ДТП с троллейбусом, где пострадали 26 человек, могут возбудить уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-16T19:15:56+03:00

Решение об этом будет принято после завершения доследственной проверки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Сотрудники СУ СКР Чувашии выясняют все обстоятельства произошедшего в Чебоксарах ДТП с троллейбусом, где пострадали 26 человек. Начата доследственная проверка на предмет обеспечения требований безопасности жизни и здоровья пассажиров.

Напомним, в эту среду, 16 октября, на проспекте Тракторостроителей троллейбус на полном ходу врезался в столб. Среди пострадавших семеро несовершеннолетних. По одной из неофициальных версий, транспорт потерял управление, когда водителю вдруг стало плохо.

- Проверка проводится с целью определить, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке пассажиров. По ее итогам будет принято решение о том, возбуждать или не возбуждать по факту данной аварии уголовное дело, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU