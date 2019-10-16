В Чебоксарах троллейбус врезался в столб: количество пострадавших увеличилось до 26 человек

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-16T17:50:53+03:00

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Согласно последним данным Минздрава Чувашии, количество пострадавших в ДТП с троллейбусом №1 увеличилось до 26 человек. Семеро из них – несовершеннолетние.

Несмотря на то, что полученные ими травмы не представляют опасности для жизни и здоровья, ситуацию с данной аварией взял на контроль глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Напомним, 16 октября в 14.38 в Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей возле остановки «Больничный комплекс» троллейбус маршрута №1 на полном ходу врезался в столб. В момент ДТП в его салоне находилось более 40 пассажиров.

По одной из неофициальных версий, авария произошла из-за того, что транспорт потерял управление, когда его 22-летнему водителю неожиданно стало плохо со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU