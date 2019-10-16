2019-10-16T18:22:15+03:00
Общество

В метро Казани запущен брендированный поезд

Его вагоны украшены фрагментами и цитатами из спектаклей театра им.Камала
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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С этой среды, 16 октября, в метро Казани начал курсировать брендированный поезд. Его вагоны украшены фрагментами и цитатами из спектаклей театра им.Камала. Причем как из уже популярных, так и новых постановок.

Чтобы соответствующе украсить этот состав, трудилась целая творческая группа из дизайнеров и художников.

Отметим, тематический поезд в казанском метро запущен в честь 114 театрального сезона театра им.Камала, а также в честь Года театра в России. Состав будет курсировать в течение трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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