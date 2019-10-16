2019-10-16T16:37:27+03:00
Общество

В Казани автобус №31 поменяет свой маршрут

Произойдет это уже 19 октября
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом его расписание и режим работы маршрута останутся прежними.При этом его расписание и режим работы маршрута останутся прежними.
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В схеме движения общественного транспорта столицы Татарстана очередные изменения. Так, с 19 октября в городе по-новому будет ходить автобус №31. При этом его расписание и режим работы останутся прежними.

А изменения произойдут из-за переноса с улицы Мазита Гафури остановки «Автовокзал» на улицу Девятаева. Автобус будет останавливаться около дома №5.

Итак, маршрут №31 будет везти пассажиров по улице Девятаева по прямой, далее следует разворот на перекресте с улицей Меховщиков. Сообщает комитет по транспорту Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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