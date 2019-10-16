В Татарстане потеплеет до аномальных для октября +13 градусов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-16T16:10:18+03:00

В понедельник, 21 октября, будет еще теплее Фото: Евгения ГУСЕВА

Такая температура воздуха в республике ожидается в начале следующей недели

Изменить размер текста: A A

Согласно данным Гидрометцентра России в Татарстане ожидается потепление. Так в воскресенье, 20 октября, днем температура воздуха в республике составит +9 градусов, а ночью - +8. Зато уже в понедельник, 21 октября, днем будет +13 днем, а ночью +10.

По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, погода в регионе ожидается аномально теплая для октября.

Он также отмечает, что с начала этого осеннего месяца в Казани выпало порядка 40 миллиметров осадков при норме на этот месяц 48 миллиметров.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU