2019-10-16T16:10:18+03:00
Общество

В Татарстане потеплеет до аномальных для октября +13 градусов

Такая температура воздуха в республике ожидается в начале следующей недели
Алина ГАБДУЛИНА
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В понедельник, 21 октября, будет еще теплееВ понедельник, 21 октября, будет еще теплееФото: Евгения ГУСЕВА
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Согласно данным Гидрометцентра России в Татарстане ожидается потепление. Так в воскресенье, 20 октября, днем температура воздуха в республике составит +9 градусов, а ночью - +8. Зато уже в понедельник, 21 октября, днем будет +13 днем, а ночью +10.

По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, погода в регионе ожидается аномально теплая для октября.

Он также отмечает, что с начала этого осеннего месяца в Казани выпало порядка 40 миллиметров осадков при норме на этот месяц 48 миллиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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