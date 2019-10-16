2019-10-16T15:49:56+03:00
Общество

В Татарстане запустят киностудию полного цикла

Проект должен окупиться за 6-7 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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С ее созданием в Татарстане появятся и новые высокотехнологичные рабочие места.С ее созданием в Татарстане появятся и новые высокотехнологичные рабочие места.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В среду, 16 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания в республике киностудии полного цикла. Обсуждение проекта состоялось в ходе заседания Инвестиционного совета региона.

Киностудия должна окупиться за 6-7 лет. С ее созданием в Татарстане появятся и новые высокотехнологичные рабочие места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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