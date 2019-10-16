17 октября казанский хоспис, школу и детсад на день оставят без света

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-16T14:37:49+03:00

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Из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях 17 октября в Казани вновь отключат свет.

Так, с 8.00 до 17.00 его не будет в Московском районе города: ул.Академика Королева, 32, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 67 (Казанский хоспис), ул.Коломенская, 11, 14, 16, 18, 18, 20, 26.

А м 9.00 до 17.00 обесточат Ново-Савиновский районе по адресам: ул.Волгоградская, 22, 26 (школа №91), ул.Коллективная, 31а, 35, 37, 39.

Кроме того, с 8.00 до 18.00 электричество отключат в Приволжском районе: ул.Баки Урманче, 10, ул.Хусаина Мавлютова, 3 (Международная школа), ул.Садовая, 10а (детсад №79).

На это же время свет пропадет в домах поселка Отары, расположенных по улицам: 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Озерная, Приволжская, Поперечно-Отарская; поселка Петровский по улицам: Березовая, Конечная, Лесная, Ново-Давликеевская, Садовая, Сквозная, Советская, Сосновая, Центральная.

Не будет света с 9.00 до 18.00 и в Советском районе: ул.Гвардейская, 46в, ул.Толбухина, 9, 11, 13, 15, 17, 19, а также в домах поселка Нагорный по адресам ул.Алданская, 2-26, ул.Куркачинская,1-25, ул.Переходная, 30-36, ул.Ягодная, 40-80, 31-41. А также в поселке Самосырово по улицам Мухамедьярова, Умырзая.

ИСТОЧНИК KP.RU