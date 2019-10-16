В Казани после ДТП иномарка с ребенком вылетела на газон: один человек пострадал
Получившую травмы женщину-водителя госпитализировали [фото]
Фото: Полк ДПС Казани
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Утром в среду, 16 октября, в Казани возле дома №39 по улице Химиков произошла авария с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Дэу Матиз». Водитель отечественной легковушки, по предварительным данным, выезжая со двора не уступил дорогу иномарке. Произошло столкновение.
От удара «Дэу Матиз» вылетел на газон. В его салоне находились женщина-водитель и ребенок. Первая была госпитализирована с места ДТП, сообщает Полк ДПС Казани.
Фото: Полк ДПС Казани
ИСТОЧНИК KP.RU
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