В 2020 году в Татарстане сдадут первый объект нацпроекта «Демография»

СЕГОДНЯ 19:34 2019-10-16T19:34:07+03:00

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В Арском районе Татарстана закончена половина работ по строительству нового корпуса психоневрологического интерната. Учреждение планируется сдать в августе 2020 года. Оно станет первым в республике объектом созданному в рамках национального проекта «Демография». Об этом журналистам рассказала глава Минтруда региона Эльмира Зарипова

Отметим, что в действующем корпусе интерната на данный момент проживают 365 инвалидов. Новый же корпус рассчитан еще на 97 мест. На его строительство из бюджета Татарстана ранее было выделено 11,7 миллиона рублей, а из федерального - 60 миллионов рублей. Сейчас готовность здания составляет 52%.

ИСТОЧНИК KP.RU