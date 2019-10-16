В 2020 году в Татарстане сдадут первый объект нацпроекта «Демография»
В Арском районе Татарстана закончена половина работ по строительству нового корпуса психоневрологического интерната. Учреждение планируется сдать в августе 2020 года. Оно станет первым в республике объектом созданному в рамках национального проекта «Демография». Об этом журналистам рассказала глава Минтруда региона Эльмира Зарипова
Отметим, что в действующем корпусе интерната на данный момент проживают 365 инвалидов. Новый же корпус рассчитан еще на 97 мест. На его строительство из бюджета Татарстана ранее было выделено 11,7 миллиона рублей, а из федерального - 60 миллионов рублей. Сейчас готовность здания составляет 52%.
ИСТОЧНИК KP.RU