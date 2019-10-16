17 октября в Чебоксарах пройдет пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева
В честь празднования 85-летнего юбилея народной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, художественного руководителя театра Наталии Дмитриевны Касаткиной, а также в рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Чебоксарах выступит труппа Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева.
Наталия Касаткина.
Так, 17 октября в 14.00 в многофункциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета состоится пресс-конференция, посвященная этим гастролям.
На вопросы ответят ведущие артисты Андрей Больбот, Алиса Воронова, Ирина Довидовская и Артем Хорошилов, а также художественный руководитель театра Касаткина Наталия Дмитриевна.