17 октября в Чебоксарах пройдет пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-16T13:21:51+03:00

Труппа будет выступать в столице Чувашии в рамках федеральной программы «Большие гастроли»

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В честь празднования 85-летнего юбилея народной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, художественного руководителя театра Наталии Дмитриевны Касаткиной, а также в рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Чебоксарах выступит труппа Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева.

Наталия Касаткина.

Так, 17 октября в 14.00 в многофункциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета состоится пресс-конференция, посвященная этим гастролям.

На вопросы ответят ведущие артисты Андрей Больбот, Алиса Воронова, Ирина Довидовская и Артем Хорошилов, а также художественный руководитель театра Касаткина Наталия Дмитриевна.