Казань стала одним самых популярных городов для отдыха в Новый год 2020

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-16T14:03:11+03:00

Первую тройку в рейтинге заняли Севастополь, Калининград и Сухум соответственно Фото: Тимур ХАНОВ

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Казань заняла восьмое место в рейтинге городов для отдыха в новогодние каникулы 2020 годов. Первую тройку в рейтинге заняли Севастополь, Калининград и Сухум соответственно. Согласно исследованию Tvil.ru, 40% туристов предпочитают отмечать Новый год вдвоем. А 25,7% туристов – семейные пары.

Первую десятку со столицей Татарстана также разделили Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва и Суздаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU