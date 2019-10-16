2019-10-16T14:03:11+03:00
Туризм

Казань стала одним самых популярных городов для отдыха в Новый год 2020

Столица Татарстана оказалась на восьмом месте
Алина ГАБДУЛИНА
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Первую тройку в рейтинге заняли Севастополь, Калининград и Сухум соответственноПервую тройку в рейтинге заняли Севастополь, Калининград и Сухум соответственноФото: Тимур ХАНОВ
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Казань заняла восьмое место в рейтинге городов для отдыха в новогодние каникулы 2020 годов. Первую тройку в рейтинге заняли Севастополь, Калининград и Сухум соответственно. Согласно исследованию Tvil.ru, 40% туристов предпочитают отмечать Новый год вдвоем. А 25,7% туристов – семейные пары.

Первую десятку со столицей Татарстана также разделили Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва и Суздаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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