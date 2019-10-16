Казань стала одним самых популярных городов для отдыха в Новый год 2020
Казань заняла восьмое место в рейтинге городов для отдыха в новогодние каникулы 2020 годов. Первую тройку в рейтинге заняли Севастополь, Калининград и Сухум соответственно. Согласно исследованию Tvil.ru, 40% туристов предпочитают отмечать Новый год вдвоем. А 25,7% туристов – семейные пары.
Первую десятку со столицей Татарстана также разделили Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва и Суздаль.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм в Татарстане»